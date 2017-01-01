Українські копи у Варшаві ознайомилися з досвідом польських колег

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Зустріч з Головним комендантом поліції Республіки Польща Ярославо м Шимчиком

Цей візит є першою офіційною поїздкою Сергія Князєва на посаді глави Нацполіції

Делегація Національної поліції України на чолі з її новим головою Сергієм Князєвим 12-14 квітня відвідала Варшаву, де ознайомилася з досвідом польських правоохоронців.

Про це повідомляє у суботу Департамент комунікації Національної поліції України.

«Делегація Нацполіції відвідала поліцію Польщі з робочим візитом. Українські правоохоронці вивчали структуру і функції підрозділів правоохоронного відомства сусідньої країни. Під час зустрічей йшлося про співпрацю між поліцейськими двох держав у кількох сферах правоохоронної діяльності. Очолив делегацію Нацполіції глава відомства Сергій Князєв», - йдеться у повідомленні.

Цей візит є першою офіційною поїздкою Сергія Князєва на посаді глави Нацполіції. Він зазначив, що не випадково перший офіційний візит здійснено саме до Польщі, адже саме ця держава надає найбільшу підтримку Україні і в протистоянні агресії з боку Росії. Відтак налагодження прямих контактів між керівництвом відомств і неухильний курс на євроінтеграцію мають дуже важливе значення. До складу української делегації увійшли заступник глави Нацполіції – начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін, а також керівники кількох структурних підрозділів центрального апарату Національної поліції України.

Під час зустрічі з головним комендантом поліції Республіки Польща Ярославом Шимчиком та представниками структурних підрозділів польського правоохоронного відомства українські поліцейські обговорили низку питань: ознайомилися із структурою поліції Польщі і організацією роботи її окремих підрозділів – Бюро розвідки і кримінальної інформації, а також Центрального слідчого бюро розслідувань поліції Головної комендатури поліції.

Українські поліцейські ознайомилися з функціонуванням інституту захисту свідків, системою кримінального аналізу, обговорили сприяння з боку польських колег у розбудові української поліції.

В Управлінні поліції Варшави вивчали роботу польського ситуаційного центру, який забезпечує управління патрулями та нарядами поліції у сфері охорони публічного порядку. Такий досвід є актуальним з огляду на проведення найближчим часом в Україні кількох міжнародних заходів.

За результатами робочої зустрічі керівники поліції обох держав підтвердили готовність об’єднати зусилля у забезпеченні прав і свобод громадян, протидії злочинності, підтриманні публічної безпеки і порядку під час запланованих у цьому році спортивних та масових заходів, зазначили в поліції.