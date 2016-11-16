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    Українські школярі мають 160 патентів на винаходи в ІТ, фізиці, астрономії

    • Сьогодні, 14:16
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    Учням дають можливість втілити свої розробки в реальність

    Українським школярам видано 160 патентів на винаходи в різних областях науки і техніки. Про це заявила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич на Світовому освітньому форумі в Лондоні, повідомили у прес-службі Малої Академії Наук.

    «Молоді українські дослідники вже отримали патенти на винаходи в області комп'ютерних, технічних і природничих наук, фізики та астрономії», - сказала Гриневич.

    Курирує молодих вчених Мала Академія Наук України, в якій зараз навчається близько 250 тисяч дітей з усіх куточків країни.

    «В Академії працює близько 700 професорів і вчителів, які допомагають розкривати науковий потенціал школярів. Більшість з них втілюють свої розробки в реальність», - зазначила Гриневич.

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