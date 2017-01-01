Українських водіїв попередили про складні погодні умови

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6-7 січня очікується різке зниження температури вночі до 13-19° морозу

Управління безпеки дорожнього руху попереджає водіїв про складні дорожні умови під час Різдвяних свят.

Про це повідомляє Департамент превентивної діяльності (ДПД) Національної поліції України.

«Так, 6 січня складні погодні умови: вдень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській областях сильні снігопади, хуртовини, снігові замети (на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями дуже сильний сніг); у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця», – йдеться у повідомленні.

Крім того, 6-7 січня очікується різке зниження температури вночі до 13-19° морозу (в західних, північних та центральних областях місцями до 20-26° морозу), вдень до 11-17° морозу; у південно-східній частині вночі та вдень до 6-13° морозу.

За таких складних погодних умов водіям варто дотримуватись правил. Зокрема, не забувати про зарядний пристрій до мобільного, гарячі напої в термосі, записати номери телефонів оперативних та аварійних служб.

Окрім стандартних предметів (аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки, балонного ключа, буксирувального троса, запасного колеса та домкрата), в сильні морози не зайвими будуть комплект теплого одягу, ліхтар на батарейках, дроти «прикурювання», скребок для скла та щітка, свічки, сірники, невеличка лопата.

«Не забувайте про уважність та обережність за кермом, неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху. Якщо ви побачили, що хтось потрапив в скрутну ситуацію через негоду, викличте на допомогу відповідні служби. Не будьте байдужими, можливо завтра допомога знадобиться саме вам», – наголошується у повідомленні.