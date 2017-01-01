Анна Музичук – українська красуня, яка претендує на світову шахову корону

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Анна Музичук

Музичук навчилася грати у шахи в три роки, а перший турнір виграла у п'ять

Українська шахістка Анна Музичук, уродженка міста Стрий Львівської області, продовжує боротьбу за титул чемпіонки світу з шахів.

Народилася 28 лютого 1990 року в м. Стрий. Батько та мати Анни є шаховими тренерами, заслуженими тренерами України. Музичук навчилася грати у шахи в три роки, а перший турнір виграла у п'ять. У період з 2004 по 2013 роки виступала за Словенію. Під словенським прапором брала участь у чотирьох Олімпіадах, ставала бронзовим призером особистого чемпіонату Європи (2012), а також брала 2-ге місце на етапі Гран-прі ФІДЕ в російській Казані (2012).

У складі жіночої збірної України здобула 3-тє місце на шаховій Олімпіаді 2014 року. Чемпіонка світу серед дівчат до 20 років (2010 р). Чемпіонка світу з бліцу серед жінок (2014 і 2016 рр.). Чемпіонка світу зі швидких шахів (2016 г.).

27-річна Анна Музичук – старша сестра 15-ї чемпіонки світу з шахів серед жінок Марії Музичук. Сестри двічі грали між собою на міжнародних змаганнях. Обидві партії завершилися внічию.

Джерело: Gazeta.ua