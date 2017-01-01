«Укрпошта» збільшила свої тарифи на 50%

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Укрпошта

Також були змінені тарифи на деякі інші послуги: пересилання листів, бандеролей, посилок з оголошеною цінністю

Із 24 березня почали діяти збільшені майже на 50% тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку.

Про це інформує ПАТ «Укрпошта».

«З 24 березня згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ПАТ «Укрпошта» вводить нові тарифи на універсальні поштові послуги», - йдеться у повідомленні.

Тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку були підвищені в середньому на 49,4%. Також були змінені тарифи на деякі інші послуги поштового зв’язку, такі як пересилання листів, бандеролей, посилок з оголошеною цінністю; повідомлення та СМС-повідомлення про вручення.

Відповідно до Закону «Про Поштовий зв’язок» «Укрпошта» виконує функції національного поштового оператора та надає універсальні послуги поштового зв’язку на всій території України. До універсальних послуг поштового зв’язку зараховують пересилання простих та рекомендованих карток, листів, бандеролей, секограм та посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг.