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    «Укрзалізниця» не планує припиняти сполучення з Росією

    • Сьогодні, 11:19
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    Потяг Укрзалізниці
    Потяг Укрзалізниці

    «Укрзалізниця» спростовує інформацію російського видання про плани Києва припинити залізничне сполучення з РФ

    «Укрзалізниця» заявляє, що не планує припиняти пасажирське залізничне сполучення з Росією. Про це повідомили «Українській правді» у прес-центрі «Укрзалізниці».

    Там заявили, що інформація російського «Комерсанта» про припинення пасажирських перевезень із 1 липня «не відповідає дійсності».

    «Не плануємо припиняти і не розглядаємо таку ідею», – заявили у прес-центрі «Укрзалізниці».

    «Наразі квитки на поїзди до Росії продаються», – додав співрозмовник УП.

    Як повідомляв «Главком», російський «Комерсант» з посилання на неназвані джерела в Києві написав, що нібито з 1 липня Україна планує повністю припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією. 

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