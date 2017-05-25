«Укрзалізниця» не планує припиняти сполучення з Росією

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Потяг Укрзалізниці

«Укрзалізниця» спростовує інформацію російського видання про плани Києва припинити залізничне сполучення з РФ

«Укрзалізниця» заявляє, що не планує припиняти пасажирське залізничне сполучення з Росією. Про це повідомили «Українській правді» у прес-центрі «Укрзалізниці».

Там заявили, що інформація російського «Комерсанта» про припинення пасажирських перевезень із 1 липня «не відповідає дійсності».

«Не плануємо припиняти і не розглядаємо таку ідею», – заявили у прес-центрі «Укрзалізниці».

«Наразі квитки на поїзди до Росії продаються», – додав співрозмовник УП.

Як повідомляв «Главком», російський «Комерсант» з посилання на неназвані джерела в Києві написав, що нібито з 1 липня Україна планує повністю припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією.