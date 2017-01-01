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    «Укрзалізниця» висунула версії причин зіткнення потягів на Хмельниччині

    • Сьогодні, 20:59
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    Наслідки зіткнення
    Наслідки зіткнення

    «Укрзалізниця» оплатить лікування постраждалих у зіткненні потягів на Хмельниччині

    «Укрзалізниця» виплатить компенсації та візьме на себе витрати на лікування постраждалих внаслідок зіткнення двох потягів на Хмельниччині, в результаті чого постраждали шість пасажирів, зокрема четверо дітей. Про це повідомляє прес-служба відомства з посиланням на голову наглядової ради «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, який перебуває на місці аварії.

    Комісія «Укрзалізниці» розглядає дві можливі причини аварії.

    «Наразі розглядаються дві версії. Перша – грубе порушення машиністом вантажного поїзда правил здійснення маневрових робіт, а саме, проїзд на заборонений сигнал. Друга – хибні дії чергового по станції, яка надала невірні інструкції машиністу локомотива», — зазначив Євген Кравцов.

    Нагадаємо, що вранці 27 травня у Кам’янці-Подільському на залізничній станції Нігин «Південно-Західної залізниці» зіткнулися два поїзди. Внаслідок зіткнення перекинувся локомотив і 2 вантажних вагони зі щебенем, зійшли з рейок локомотив та пасажирський вагон.

    В пасажирському поїзді перебувала 541 людина.

    Джерело: Громадське

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