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    Улюблений байкер Путіна отримав грант на «єднання слов’янських народів»

    • Вчора, 13:23
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    Байкер Хірург
    Байкер Хірург

    Проект буде полягати в «мотоциклетних та автомобільних паломництвах, спрямованих на єднання братніх слов'янських народів шляхом громадської дипломатії»

    Грант президента РФ розміром більше трьох мільйонів рублів на проект «Славянский мир» отримав улюблений байк-клуб Путіна «Нічні вовки». Про це повідомляє російська служба ВВСз посиланням на документи конкурсу.

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    У заявці зазначено, що проект буде полягати в «мотоциклетних та автомобільних паломництвах, спрямованих на єднання братніх слов'янських народів шляхом громадської дипломатії».

    Також 3 мільйони на автопробіг від Калінінграда до острова Російський виграла організація ветеранів «Бойове братство», передає видання.

    Раніше повідомлялося, що «Нічні вовки» отримали з російського федерального бюджету гранти на будівництво спортивно-патріотичного центру «Патріот» і на проведення дитячих ялинок в байк-центрі Sexton.

    Клуб «Нічні вовки» очолює Олександр Залдостанов (відомий під псевдонімом Хірург), який є одним з лідерів прокремлівського руху «Антимайдан».

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