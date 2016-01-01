Як росіян готують до ймовірної війни

Володимир Земляний Письменник, журналіст

Володимир Земляний

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Путін

У Радянському Союзі готові були до війни ще вчора, але для проформи співали, «якщо завтра в похід»

Мовою оригіналу

Если человеку нечем гордиться, он показывает кулаки. Россия сама стала угрозой миру, потенциальным агрессором для многих стран. Не только для Украины, у которой она захватила Крым, пыталась отрезать весь восток и юг, но пока воюет за часть Донбасса. Это не только Грузия, с оторванной Абхазией и Южной Осетией. Это, например, страны Балтии и Скандинавии, в чье воздушное пространство и прибрежные акватории залетают и заплывают, как к себе домой, «вежливые» гости из России.

В Советском Союзе готовы были к войне еще вчера, но для проформы пели, «если завтра в поход». Говорили «если враг нападет», но сами разрабатывали планы блицкрига и сами первыми нападали, например, на Финляндию и страны Балтии. Это такой политический эвфемизм, фигура речи, к которой теперь часто прибегает Владимир Путин.

«Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора», – заявил президент Владимир Путин на коллегии Минобороны России.

Оснащенность российской армии новым вооружением в новом году должна достигнуть 60%, говорил на совещании министр обороны России Сергей Шойгу. «Хотел бы обратить ваше внимание на то, что, если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться», – сказал Путин, подчеркнув, что Россия даже не успеет этого заметить. Читаем то, что осталось у Владимира Путина между строк: «Если враг нападет... Но враг не нападет. И тогда нападем мы». Так было с Грузией.

Еще в апреле 2004 года российский президент поручил своему правительству и региональным органам установить прямые отношения с сепаратистскими и никем непризнанными властями в Сухуми и Цхинвали. Грузинское правительство заявило, что поручение Путина юридически равносильно полной аннексии двух регионов Грузии. Россия начала размещать здесь своих военнослужащих, сначала под видом миротворцем, а потом и без вида, вместе с тяжелым вооружением. Сначала была аннексия политическая, «вежливая», а затем силовая, убийственная. В 2008 году вооруженным нападением Владимир Путин завершил гибридную оккупацию Грузии, начавшуюся несколькими годами ранее. ЕС, ОБСЕ, НАТО, США, Великобритания, Франция, Германия осудили решение Путина и призвали от него отказаться. Об этом подробнее говорится в исследовании Андрея Илларионова «Как готовилась война».

«Если бы западные державы с самого начала говорили мужским языком, соответствующим их подлинному военному и экономическому могуществу и их ответственности перед миром, если бы они сразу показали, что бахвальство и жесты импонирования их не впечатляют, то царь не только тут же оставил бы все свои агрессивные намерения, но и испытал бы в отношении этих держав иное чувство, чем презрение, которое сейчас тлеет в его серце», – разоблачал тайны европейской дипломатии XVIII века Карл Маркс. Не в последнюю очередь из-за попустительства стран Запада Россия Николая І стала «жандармом Европы», развязала первую Крымскую войну.

Похожей на грузинскую была и оккупация Крыма «вежливыми» человечками. Хотя тогда же, в 2008 году, Путин «по-пацански» дал слово немецким журналистам: «Крым не является спорной территорией, а Россия давно признала границы Украины».

Язык дан человеку для того, чтобы скрывать правду. Российские политики всегда говорят скрытую правду. Разве врал Владимир Жириновский, когда на заре вставания России с колен, говорил, что русский солдат будет мыть сапоги в Индийском океане? Нет! Дорога длинная, пока помыли окровавленные сапоги в Черном море. Сегодня российские вояки моют в Средиземном море истребители, свалившиеся с палубы «Адмирала Кузнецова». Так и до Индии дойдут. «Президент призвал укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил», – сообщают информагентства о новых миролюбивых инициативах Владимира Путина, озвученных на упомянутой коллегии Минобороны России.

«Укреплять» – такова программа российского президента на 2017 год. Укреплять не только боевой потенциал. С мыслями о военных походах для «мытья сапог» россияне укрепились. Теперь пора закрепить мысли о «стратегических ядерных силах». Война возможна, должны строго усвоить россияне. Даже, если враг не нападет.

Джерело: Крим.Реалії

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»