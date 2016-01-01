Умеров оскаржить внесення його Росією до списку терористів

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Ільмі Умеров

Звичайно, ми ніяких ілюзій не маємо. Ми чекаємо активних дій з боку керівництва України, - заступник голови Меджлісу

Заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров планує оскаржити внесення його Росфінмоніторингу в список діючих терористів Російської Федерації, повідомляє «112 Україна».

«Я вже опинився в списках організації, яка називається «Росфінмоніторинг». Вони опублікували близько 7 тисяч прізвищ людей, які в РФ визнані чинними терористами і екстремістами. Не чекаючи рішення суду, вони вже включили мене в цей список. Але дій поки ніяких немає», – зазначив він.

Умеров повідомив про намір оскаржити внесення його в зазначений список. «Я вже зі своїм адвокатом проконсультувався, в січні подамо в суд і будемо оскаржувати це рішення. Звичайно, ми ніяких ілюзій не маємо. Ми чекаємо активних дій, правильних дій з боку керівництва України, щоб вони не забували ніколи про Крим», – підкреслив заступник голови Меджлісу.

Нагадаємо, РФ внесла заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова в список терористів. У травні 2016 року слідчі кримського управління ФСБ Росії порушили проти нього кримінальну справу за заклик до порушення територіальної цілісності РФ. З Умерова взяли підписку про невиїзд. Майже місяць він проходив примусову судово-психіатричну експертизу в Сімферополі.