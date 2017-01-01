Урочисте підписання рішення про безвіз для України відбудеться 17 травня

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У Страсбурзі церемонію підписання законодавчого регламенту планує відвідати президент України Петро Порошенко

17 травня у Страсбурзі в приміщенні Європарламенту буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму. Про це повідомив президент Петро Порошенко у своєму зверненні у зв’язку із рішенням Ради ЄС про схвалення законодавчої пропозиції щодо запровадження безвізового режиму для громадян України.

«17 травня у Страсбурзі в приміщенні Європарламенту, як ми домовилися з нашими європейськими друзями, урочисто підпишуть відповідний законодавчий акт. Це, напевно, буде один із найважливіших моїх візитів за три роки служіння на посаді глави Української держави», - зазначив Порошенко.

«Рішення опублікують в Офіційному журналі Союзу – і за двадцять днів по тому воно набуде чинності. Приблизно 11 червня 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів – для безвізових короткострокових поїздок», - сказав президент.

«Зникнуть черги в посольства та візові центри. Залишиться в минулому виснажлива тяганина із збору паперів. Люди заощадять гроші, які витрачали на консульські збори та послуги посередників», - зазначив він.

Порошенко підкреслив, що безвіз – «це набагато більше, ніж спрощення способу виїзду за кордон». «Це – гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини і незалежності нашої держави. Ми пориваємо з пострадянським минулим і дедалі більшою мірою стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору. Безвіз – це свідчення стратегічної правильності нашого європейського вибору, безповоротності курсу на інтеграцію до Європи. Це – і визнання позитивних зрушень на шляху реформ: план візової лібералізації містив майже півтораста пунктів, які забезпечили реальні зміни в багатьох сферах життя», - заявив президент.

Він зазначив, що багато хто протидіяв цьому, як ззовні, так і зсередини. «Але довгий і складний шлях ми пройшли разом. Ми це зробили! Політики, які приймали відповідальні рішення, як у випадку з електронним декларуванням. Громадянське суспільство, яке підтримувало рух до Європи. Наші друзі в Євросоюзі, які протидіяли численним спробам російського лобі заблокувати наш «безвіз». І головне, українські солдати, які на сході захищають і Україну, і весь континент. І вам, дорогі бойові побратими, низький за це уклін», - сказав Порошенко

Він привітав співвітчизників з цим історичним рішенням Ради Євросоюзу. «Це – неначе повернення додому після довгої та виснажливої подорожі… Повернення до нашого спільного європейського дому. Цінуйте свій український паспорт. І любіть Україну!» - сказав президент.

Як повідомляв «Главком», сьогодні, 11 травня, Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвіз для України.