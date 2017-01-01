Уряд визначився, де перепоховають прах українського поета Олеся та його дружини

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З резервного фонду будуть виділені кошти, які покриють витрати МЗС і Київської міської державної адміністрації

Кабінет міністрів України схвалив розпорядження, згідно з яким останки українського поета і письменника Олександра Олеся та його дружини будуть перепоховані на території Державного історико-меморіального Лук'янівського заповідника в Києві.

«На засіданні Уряду ми виконали обіцянку і прийняли рішення про виділення коштів на перевезення до Києва і перепоховання праху Олександра Олеся на території Лук’янівського заповідника у Києві. Кожен українець зможе віддати шану творчості письменника на рідній землі!», - написав прем’єр -міністр у своєму Фейсбук.

Також передбачено виділення коштів з резервного фонду (держбюджету –ред.) на те, щоб забезпечити доставку останків Олександра Олеся в Україну і його перепоховання. Про це повідомив віце-прем'єр- міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Він зазначив, що з резервного фонду будуть виділені кошти, які покриють витрати МЗС і Київської міської державної адміністрації на перевезення останків Олеся і його дружини в Україну та їх перепоховання в Києві.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з даного питання були відповідні доручення президента України Петра Порошенка.

Відповідне рішення члени уряду підтримали.

Як повідомлялося, 3 січня 2017 року президент Порошенко доручив Міністерству закордонних справ забезпечити перевезення останків українського поета і письменника Олександра Олеся, а Міністерству культури організувати церемонію перепоховання в Україні.

За даними ЗМІ, останки Олеся, який помер в 1944 році і був похований в Чехії, були примусово ексгумовані. За чеськими законами, після поховання родичі або друзі померлих повинні платити ренту за місце на кладовищі в розмірі приблизно 20 тис. чеських крон (еквівалент 20 тис. грн) за 10 років. До недавнього часу ренту за могилу платив за власною ініціативою громадянин Чехії, виходець з України Володимир Михайлишин, однак недавно він помер і тепер його син хоче поховати батька на могилі письменника. Перепоховання було заплановано на 3 січня 2017 року, плани подальшого поховання останків Олеся та його дружини невідомі, але могилу вже розкопали.

14 січня Порошенко повідомив, що Чехія дозволила передати Україні ексгумовані останки Олеся.

Олександр Олесь (справжнє прізвище – Кандиба) народився в 1878 році на території нинішньої Сумської області. Публікувався з 1905 року. У 1919 році після окупації України більшовицьким військами був змушений емігрувати, де продовжив творчий шлях. Помер і був похований в 1944 році в Празі.