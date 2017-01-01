Урядовці можуть прийняти рішення про віялові відключення світла

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Відключення електроенергії

Сьогодні енергоштаб розгляне питання віялових відключень електроенергії через зниження запасів вугілля

У понеділок, 13 лютого, Антикризовий енергетичний штаб на своєму розгляне можливість віялових відключень електроенергії через зниження запасів вугілля на складах українських електростанцій. Про це повідомив на прес-конференції прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Сьогодні енергоштаб розгляне питання стратегічних запасів. Ви розумієте: якщо є двотижневий запас - це означає лише одне, що ми не можемо цей запас спалити, щоб за два тижні увійти в кризу. Ми маємо вже сьогодні вжити певних заходів для недопущення зниження запасів вугілля до критичних обсягів», - сказав він.

За словами прем'єра, за підсумками засідання штабу можуть бути рекомендації Кабінету міністрів прийняти розпорядження про запровадження тимчасових надзвичайних заходів на електроенергетичному ринку внаслідок нестачі вугілля на складах та складання графіка відключень електроенергії.

Гройсман нагадав, що електростанції країни щорічно споживають близько 9 млн тонн вугілля антрацитової групи, яке виробляють на тимчасово непідконтрольних територіях (НКТ) Донбасу. За його словами, Україна почала реалізацію програми з переведення ТЕС з антрацитової на газову групу вугілля, але наразі ще залежна від таких постачань, які нині блокуються.

«Для проведення модернізації необхідні час та мільярди. Ця робота ведеться, і питому вагу такого вугілля буде знижено в споживанні в середньостроковій перспективі», - сказав він.

Прем'єр нагадав, що блокування постачань антрациту може призвести до збільшення тарифного навантаження на споживача, оскільки імпортоване з далекого зарубіжжя вугілля є дорожчим. «Застосування формули «Роттердам плюс» у ціні на вугілля приведе до збільшення його ціни в тарифі на електроенергію майже вдвічі. На сьогодні вона становить 1730 грн/тонна, а «Роттердам плюс» - це $95 плюс $10 доставка. Це означатиме, що приблизно ціна вугілля в ціні електроенергії становитиме близько 3 тис. грн», - сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України в рамках запланованого на сьогодні, 13 лютого, засідання Енергетичного штабу планує розглянути доцільність введення надзвичайного стану в українській енергетиці у зв'язку із ситуацією з блокуванням поставок вугілля і значним скороченням його запасів для виробництва електроенергії.