Гройсман запевняє, що альтернативи вугіллю з Донбасу наразі немає

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Володимир Гройсман

В Україні споживається для виробництва тепла та електроенергії 24 млн тонн вугілля, з яких 9 млн тонн - вугілля групи «А», яке видобувається на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу

Теплоелектростанції не лише виробляють 30% електроенергії в Україні, а й забезпечують теплом цілі міста, і перевести їх на альтернативу вугіллю неможливо. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції у Києві.

«30% електроенергії в Україні виробляється тепловими станціями, теплоцентралями і подається в енергетичну систему України. Крім того, на цих підприємствах теплової енергетики виробляється тепло, наприклад, для таких міст, як Київ, Чернігів, Харків, Черкаси. І перевести ці міста на інший вид палива неможливо. Тому наявність вугілля має критичне значення», - заявив Гройсман.

За його словами, в Україні споживається для виробництва тепла та електроенергії 24 млн тонн вугілля, з яких 9 млн тонн - вугілля групи «А», яке видобувається на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу. «Це той критичний обсяг, без якого ми зараз не можемо існувати», - наголосив прем'єр-міністр.

Водночас він вказав на те, що питома вага такого вугілля «буде зменшена у середньостроковій перспективі».

«Але сьогодні, я хочу підкреслити, альтернативи вугіллю немає», - заявив Гройсман.

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