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Європейський суд з прав людини

Іван Ліщина каже, що ЄСПЛ засвоїв уроки зі справ Кіпру та Грузії і не хоче затягувати розгляд скарг України

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина запевняє, що ЄСПЛ не хоче затягувати розгляд справ за позовами України до Росії. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

Ліщина пояснив, що індивідуальні справи в ЄСПЛ можуть розглядатися за прискореною процедурою, якщо є підстави. «Наприклад, коли людина хвора або дуже стара. Просто так, лише тому що ви цього хочете, ніхто не буде розглядати», - сказав він.

За його словами, «в міждержавних судах теж усе дуже складно».

Ліщина навів приклад судового процесу в ЄСПЛ щодо Кіпру: «Усе відбувалося протягом місяця в 1975 році, а кінцеве рішення суду щодо сатисфакції було прийнято в 2015-му».

При цьому, справа щодо Грузії просувається швидше, зазначив він. «Все закінчилося в 2008 році, зараз вони вже виходять на рішення із юрисдикції. Теж немало, але все-таки», - сказав Ліщина.

«Нині, якщо спиратися на розмови, суд засвоїв уроки, і наші справи затягувати там не хочуть, хочуть розглянути їх у більш-менш адекватні строки. Тим більше, на відміну від Грузії та Кіпру, де все закінчилося, в нас війна триває. Тому з боку суду навряд чи будуть якісь затримки. З іншого боку, зрозуміло, що Росія докладатиме всіх зусиль, аби затягнути процес», - сказав Уповноважений уряду України у справах ЄСПЛ.