Усі справи НАБУ розглядають судді з одіозним минулим - ЗМІ

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ЗМІ пишуть, що НАБУ користується послугами судді, який закрив справи проти Іванющенка та Злочевського

Усі справи за зверненням НАБУ розглядають судді Солом'янського райсуду Києва Андрій Макуха та Олександр Бобровник, проти яких саме ж НАБУ порушило кримінальні провадження. Про це говорили депутати на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради, пише Gazeta.ua у статті «Жодної «посадки» і мільярдні збитки. Чого не було у звіті НАБУ».

У матеріалі йдеться про те, що попри запевнення керівника САП Назара Холодницького в автоматичному розподілі справ, усі звернення НАБУ потрапляли до двох «ручних» суддів, які знаходяться на «гачку» у НАБУ. «У цих суддів таке одіозне минуле, що НАБУ легко відкриває проти них кримінальні провадження та потім отримує від них будь-які рішення. Тому після комітетських слухань «радикал» Ігор Попов запропонував відсторонити від розгляду справ за поданнями НАБУ суддів, які самі є фігурантами справ», - пише видання.

Серед скандальних рішень судді Солом'янського райсуду Олександра Бобровника - закриття кримінального провадження щодо близького соратника Януковича Юрія Іванющенка (про це писав і Сергій Лещенко). А ще - відмова у доступі до документів про корупцію Мінекології часів Миколи Злочевського, а там лише по одному епізоду фіктивних космічних зйомок держбюджет втратив 51 млн грн. За інформацією, яка циркулює в суддівських колах, НАБУ впіймало одіозного суддю Бобровника на наркотиках, але використало це в своїх інтересах, йдеться у статті.

Бобровник, відправляючи під арешт менеджерів ОГХК (державної «Об'єднаної гірничо-хімічної компанії») за зверненням НАБУ, проігнорував відсутність доказів та міжнародний аудит відомої компанії KPMG. Інший суддя Андрій Макуха, який раніше ухвалював аналогічне рішення про затримання менеджерів ОПЗ, минулого року був звільнений за порушення присяги.

ЗМІ відзначають практичну ідентичність алгоритмів справ ОГХК й ОПЗ. Вони розвивалися за однією схемою і включали затримання вищої ланки управлінців. При цьому НАБУ і «ручні» судді ігнорують висновки перевірок та аудитів. У підсумку – зрив приватизації цих підприємств, їхня подальша зупинка та багатомільярдні збитки для держави. Лише на Одеському припортовому заводі держбюджет втратив понад 14 млрд грн.