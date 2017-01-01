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    В Афганістані група терористів напала на військовий аеродром

    • Сьогодні, 14:36
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    Теракт у Афганістані
    Теракт у Афганістані

    Смертник підірвав авто біля воріт, аби озброєні бойовики прорвалися до літаків

    В афганській провінції Хост група озброєних людей атакувала військовий аеродром.

    Про це повідомляє телеканал Tolo News.

    «Троє бойовиків напали на військовий аеродром у провінції Хост. Атака почалася приблизно о 2:30 за місцевим часом, коли один із терористів-смертників підірвав автомобіль, начинений вибухівкою біля східних воріт аеропорту, щоб увійти, почали сутички з силами безпеки», - йдеться в повідомленні.

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    Дані про потерпілих поки не надходили.

    Жодне терористичне угруповання ще не взяло на себе відповідальність за напад.

    Зазначимо, раніше бойовики напали на військовий госпіталь у столиці Афганістану - Кабулі. Тоді відповідальність за напад, жертвами якого стали близько 50 осіб, взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».

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