В Афганістані група терористів напала на військовий аеродром
- Сьогодні, 14:36
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Смертник підірвав авто біля воріт, аби озброєні бойовики прорвалися до літаків
В афганській провінції Хост група озброєних людей атакувала військовий аеродром.
Про це повідомляє телеканал Tolo News.
«Троє бойовиків напали на військовий аеродром у провінції Хост. Атака почалася приблизно о 2:30 за місцевим часом, коли один із терористів-смертників підірвав автомобіль, начинений вибухівкою біля східних воріт аеропорту, щоб увійти, почали сутички з силами безпеки», - йдеться в повідомленні.
Дані про потерпілих поки не надходили.
Жодне терористичне угруповання ще не взяло на себе відповідальність за напад.
Зазначимо, раніше бойовики напали на військовий госпіталь у столиці Афганістану - Кабулі. Тоді відповідальність за напад, жертвами якого стали близько 50 осіб, взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».