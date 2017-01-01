В американському сенаті пропонують ввести нові санкції проти Росії

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Голова комісії сенату США з закордонних справ Боб Коркер

Коркер пропонує накласти нові санкції на Росію не пізніше цього літа

Сенатор-республіканець, голова комісії сенату США з закордонних справ Боб Коркер пропонує накласти нові санкції на Росію.

Про це інформує Reuters.

Коркер пропонує накласти нові санкції на Росію не пізніше цього літа, якщо не буде ніяких змін політики РФ щодо Сирії.

Коркер очікує на звіт державного секретаря Рекса Тіллерсона щодо сирійської політики адміністрації. Звіт має пролунати на сенатському комітеті з закордонних справ. Сенатор готовий розглядати нове рішення тоді, як члени комітету будуть готові до обговорення.

Як заявив президент Європейської ради Дональд Туск, президент США Дональд Трамп та Євросоюз поділяють позицію щодо конфлікту в Україні, однак не згодні щодо відносин з Росією.

Нагадаємо, 16 травня президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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