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    В «армії ДНР» не вистачає бойовиків: вже набирають жінок

    • Сьогодні, 12:09
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    Командири підрозділів бойовиків невдоволені призовом жінок

    Командування російсько-окупаційний військ на Донбасі примушує командирів з’єднань і частин приймати на службу жінок. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «У зв’язку з неукомплектованістю особовим складом, командування 2 АК ЗС РФ примушує командирів підпорядкованих з’єднань і частин приймати на військову службу жінок», - йдеться у повідомленні.

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    За даними розвідки, станом на початок лютого в окремих підрозділах 6 окремого мотострілецького полку 2 АК ЗС РФ чисельність жінок-військовослужбовців становить до 30 осіб.

    «Невдоволені якістю такого поповнення командири підрозділів вимагають від командування обмежити призов жінок на військову службу», - інформує ГУР.

    Як повідомлялося, серед бойовиків, насамперед командного складу російських окупаційних військ, відмічається різке зростання бажаючих звільнитись, що пов’язано з вбивством, зокрема, Гіві.

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