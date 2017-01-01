В «армії ДНР» не вистачає бойовиків: вже набирають жінок

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Командири підрозділів бойовиків невдоволені призовом жінок

Командування російсько-окупаційний військ на Донбасі примушує командирів з’єднань і частин приймати на службу жінок. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«У зв’язку з неукомплектованістю особовим складом, командування 2 АК ЗС РФ примушує командирів підпорядкованих з’єднань і частин приймати на військову службу жінок», - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, станом на початок лютого в окремих підрозділах 6 окремого мотострілецького полку 2 АК ЗС РФ чисельність жінок-військовослужбовців становить до 30 осіб.

«Невдоволені якістю такого поповнення командири підрозділів вимагають від командування обмежити призов жінок на військову службу», - інформує ГУР.

Як повідомлялося, серед бойовиків, насамперед командного складу російських окупаційних військ, відмічається різке зростання бажаючих звільнитись, що пов’язано з вбивством, зокрема, Гіві.