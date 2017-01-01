В Астані почався третій раунд переговорів щодо Сирії
- Сьогодні, 07:09
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В даний час проходить зустріч делегації Росії з представниками ООН
В Астані почався третій раунд переговорів щодо Сирії. У вівторок, 14 березня, відбудеться серія двосторонніх і тристоронніх консультацій.
В даний час проходить зустріч делегації Росії з представниками ООН на чолі з Мілошем Стругар. Російську делегацію очолює спецпредставник президента Росії Олександр Лаврентьєв,.
Крім того, від російської делегації на зустрічі також беруть участь директор департаменту Близького Сходу і Північної Африки Сергій Вершинін і заступник начальника Головного оперативного управління Станіслав Гаджімагомедов.
Джерело: РИА НОВОСТИ