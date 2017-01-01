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    В Астані почався третій раунд переговорів щодо Сирії

    • Сьогодні, 07:09
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    В даний час проходить зустріч делегації Росії з представниками ООН

    В Астані почався третій раунд переговорів щодо Сирії. У вівторок, 14 березня, відбудеться серія двосторонніх і тристоронніх консультацій.

    В даний час проходить зустріч делегації Росії з представниками ООН на чолі з Мілошем Стругар. Російську делегацію очолює спецпредставник президента Росії Олександр Лаврентьєв,.

    Крім того, від російської делегації на зустрічі також беруть участь директор департаменту Близького Сходу і Північної Африки Сергій Вершинін і заступник начальника Головного оперативного управління Станіслав Гаджімагомедов.

    Джерело: РИА НОВОСТИ

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