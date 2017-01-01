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    В Авдіївці немає ні водо-, ні електропостачання

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    Підвезення води в Авдіївку
    Підвезення води в Авдіївку

    У місті створено резерв води на 4 доби

    Станом на 7 годину понеділка, 6 березня, в Авдіївці відсутнє централізоване електропостачання. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення планується забезпечити електроенергією від 7 генераторів ДСНС.

    Централізоване водопостачання тимчасово припинено (створено резерв води із розрахунку на 4 доби). Теплопостачання у місті здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі.

    Температура повітря навколишнього середовища становить 10 градусів тепла.

    Один піротехнічний розрахунок ДСНС (5 чол., 2 од. тех.), знаходиться в готовності для залучення в разі необхідності обстеження та розмінування місць аварійно-відновлювальних робіт. До аварійно-відновлювальних робіт від ДСНС залучено 24 особи та 8 од. техніки.

    Як повідомлялося, у неділю, 5 березня, близько 16:50 в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу Авдіївки (близько 22 тис. мешканців), що призвело до припинення електропостачання міста та Донецької фільтрувальної станції.

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