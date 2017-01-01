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    Донецька фільтрувальна станція знеструмлена через обстріли

    • Сьогодні, 21:31
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    5 березня внаслідок обстрілів бойовиками Авдіївки Донецької області місто знову залишилось без світла

    Донецька фільтрувальна станція, що забезпечує водою Авдіївку, Ясинувату і частину Донецька, знову знеструмлена через обстріли.

    Про це йдеться у повідомленні комунального підприємства «Вода Донбасса».

    «Сьогодні о 17.45 в результаті бойових дій знеструмлена Донецька фільтрувальна станція», — йдеться у повідомленні.

    Зазначимо, що 5 березня внаслідок обстрілів бойовиками Авдіївки Донецької області місто знову залишилось без світла.

    Нагадаємо, що 24 лютого, внаслідок обстрілів зупинилася Донецька фільтрувальна станція, також евакуювали її персонал.

    4 березня після розмвнування станція відновила роботу.

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