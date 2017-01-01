В Авдіївці розпочато розмінування території ліній електропередач

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До робіт залучено 2 піротехнічні розрахунки ДСНС та 2 аварійні бригади

Станом на 12-ту годину 1 лютого отримано дозвіл на виконання завдань з обстеження та розмінування території ліній електропередач для проведення аварійно-відновлювальних робіт. Залучено 2 піротехнічні розрахунки ДСНС та 2 аварійні бригади. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Рятувальники інформують, що теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тис. чоловік, здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, температура теплоносія в тепломережі – 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря – 15 градусів тепла.

Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 5 генераторів ДСНС (в резерві знаходяться 12 генераторів різної потужності, додатково залучено 3 потужних пересувних електростанції).

Водопостачання мешканців міста на цей час здійснюється по графіку 2 рази на добу. Для електроживлення насосної станції і подачі питної води із резервуарів встановлено генератор великої потужності, який доставлено підрозділами ДСНС Запорізької області.

У місті організовано підвіз питної та технічної води для населення. Для цього залучено шість спеціальних автомобілів (2 цистерни від ДСНС та 4 цистерни від комунальних служб). Крім того, для забезпечення технічною водою залучено 4 автоцистерни.

Протягом минулої доби із Авдіївської міської лікарні перевезено до центральної районної лікарні м. Костянтинівка 15 тяжкохворих осіб. Здійснено евакуацію 20 людей похилого віку з будинку пристарілих до смт Білецьке Добропільського району. 1 лютого розпочато перевезення 175 осіб, з них 88 дітей, до м. Святогірська, в оздоровчі комплекси «Перлинна Донеччини» та «Смарагдове містечко».

Розгорнуто 11 пунктів обігріву (7 ДСНС, 3 стаціонарних, 1 благодійної організації), до яких звернулось понад 2000 чоловік, з них 600 людей похилого віку та 180 дітей.

Забезпечено харчування 3 польовими кухнями.

Безпосередню координацію заходами та керівництво роботами здійснює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який працює у цілодобовому режимі. Всього до аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучено 260 чол. та 60 од. техніки, у тому числі: від ДСНС - 100 чол. та 32 од. техніки.

Ситуація знаходиться на контролі ДСНС України.