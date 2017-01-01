Ситуація в зоні АТО: один боєць загинув, 18 поранено



Розсилка ВІДПРАВИТИ

15 українських бійців зазнали поранень у районі Авдіївки

Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще 18 дістали поранення. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець. Це сталося в районі села Тоненьке в результаті артилерійського обстрілу», – сказав він.

Крім того, 18 наших бійців поранено, зокрема 15 – у районі Авдіївки.

«По одному воїну було поранено в Луганському, Зайцевому і Талаківці», – додав Мотузяник.

У середу, 1 лютого, українські військовослужбовці відбили дві спроби штурму, здійснені від початку доби бойовиками. Однак під час відбиття нападів один боєць ЗСУ загинув, кілька осіб дістали поранення.

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено.

Читайте також: «Дмитро Тимчук: Єдиний ефективний спосіб припинити обстріл Авдіївки – силовий»