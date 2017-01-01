Обстріли Авдіївки: правоохоронці повідомили про смерть жінки

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Правоохоронці знайшли труп жінки з численними осколковими пораненнями

Сьогодні вдень донецькі поліцейські виявили труп жінки, яка померла внаслідок обстрілів Авдіївки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

Скоріш за все, за словами Аброськіна, жінка стала жертвою ранкового обстрілу. «Буквально 20 хвилин тому на вул. Заводській виявлено труп жінки 1955 року народження, з численними осколковими пораненнями», – зазначив правоохоронець.

Нагадаємо, за чотири доби в Авдіївці поранено шістьох мирних жителів, руйнувань зазнали 26 осель. Сьогодні зранку в Авдіївці було поранено мирного жителя та пошкоджено вісім будинків. У чоловіка осколкове поранення стегна, мінно-вибухова травма. Потерпілого доправлено до місцевої лікарні.

Нагадаємо, з неділі, 29 січня, Авдіївка перебуває під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.