В Авдіївці снаряд пошкодив водопровід

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Внаслідок артилерійського обстрілу на території авдіївської промзони був пошкоджений підземний трубопровід з технічною водою

У результаті обстрілу Авдіївки з боку бойовиків пошкоджено водопровід із технічною водою, підтоплено 5 ділянок.

Про це повідомлялося на засіданні державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та НС щодо ситуації в Авдіївці за участю віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка і глави ДержНС України Миколи Чечоткіна, передає прес-служба Кабміну.

«Внаслідок артилерійського обстрілу на території авдіївської промзони був пошкоджений підземний трубопровід з технічною водою, через що частково підтоплено п’ять приватних домогосподарств. В даний час воду зупинено, люди евакуйовані», – сказано в повідомленні.

Згідно інформації від Чечоткіна, водопостачання жителів Авдіївки здійснюється по графіку 2 рази в день за рахунок створених резервів в усі будинки й на всі поверхи. Крім того здійснюється підвіз питної та технічної води.

«Температура теплоносія в тепломережі підтримується на рівні 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря в даний час від 15 до 18 градусів тепла. Продовжує функціонувати пункт життєзабезпечення, до якого звернулося понад 4000 чоловік», – повідомив глава ДержНС.