Бойовики знов обстрілюють Авдіївку, не даючи ремонтникам закінчити роботу

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У разі дотримання режиму тиші ремонтні бригади розпочнуть роботу 2 лютого

В Авдіївці ввечері знову почалися обстріли.Про це повідомили у прес-службі ГУ НП Донецької області.

«Місто поки залишається без електроживлення. Знову розпочалися обстріли», - зазначається у повідомленні.

Станом на 19 годину надійшло 16 повідомлень, з них 9 стосувалися наслідків обстрілів. Крім того, у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомили, що відновлювальні роботи у Авдіївці відклали через обстріли з боку бойовиків.

У відомстві зауважили, що у разі дотримання режиму тиші ремонтні бригади розпочнуть роботу 2 лютого.

Як повідомлялося, рятувальники та електротехнічні бригади ДСНС отримали дозвіл на проведення огляду, розмінування та необхідних робіт з відновлення енергопостачання Авдіївки. Російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки. У місті пошкоджено багато житлових будинків, виникли проблеми з електрикою, водою та опаленням.