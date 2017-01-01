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    В Авдіївці відновили водопостачання

    • Сьогодні, 17:16
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    Вода жителям Авдіївки подається в штатному режимі

    В Авдіївці вдалось відновити водопостачання в мережу в аварійному режимі з резерву.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

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    «Працівникам КП «Вода Донбасу» разом с ДСНС вдалось відновити водопостачання в мережу в аварійному режимі з резерву. Вода постачатиметься за графіком: 4 години та 6 годин у першій та у другій половині дня відповідно. Для відновлення фільтрувальної станції і прориву трубопроводу у «сірій зоні» після обстрілу чекаємо режиму тиші», — повідомив Г.Зубко.

    Нагадаємо, вночі бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.

    Унаслідок обстрілів Донецької фільтрувальної станції було пошкоджено будівлю складу хлору та перебито хлоропровід. Постачання води населенню здійснювалося погодинно із запасів резервуарів. 

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