В Авдіївці відновлено електропостачання

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Рашисти сподівались посіяти паніку. А місто героїчно протистоїть – Жебрівський

В Авдіївці, яка чотири дні була без світла, відновили електропостачання. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Електропостачання в Авдіївку відновлено! Чотири дні місто було без електроенергії. Чотири дні російська сторона в СЦКК не надавала гарантій припинення вогню в районі пориву лінії електропередач. Незважаючи на це, місто не опускало рук і продовжувало жити і оборонятись. Рашисти сподівались посіяти паніку. А місто героїчно протистоїть. Цей народ непереможний!» – зазначив Жебрівський.

Нагадаємо, в ніч на 25 лютого внаслідок бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу міста Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу. Очікувалося, що російська сторона в СЦКК сьогодні вранці надасть письмові гарантії припинення вогню для ремонтних робіт на ЛЕП.

Раніше бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.

Як повідомлялось, сьогодні близько шостої години ранку російсько-терористичні війська активізували обстріли позицій українських військ на околицях Авдіївки.