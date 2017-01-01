В Авдіївці закінчується питна вода

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Води в резервуарах Авдіївки залишилося максимум на дві подачі в мережу

Питної води в Авдіївці залишилося максимум на дві подачі в мережу через зупинку роботи Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«Води в резервуарах Авдіївки залишилося максимум на дві подачі в мережу. Попереднії шість днів воду в місто подавали за графіком. Готуємо місто до автономного забезпечення водою. У приватному секторі розставили додатково п'ять резервуарів ємністю по 1 куб. Адвентистське гуманітарне агентство ADRA придбало шість однокубових ємностей. Ще сім резервуарів для питної води надає чеська гуманітарна організація «Людина в біді», – написав він.

Жебрівський зазначив, що в школах та інших соціальних об'єктах Авдіївки вже встановлено 34 резервуари для питної води ємністю 1 м. куб, а також відпрацьовується можливість закупівлі ще 10 резервуарів для питної води.

Глава Донецької ВЦА повідомив, що Державна служба з надзвичайних ситуацій готова передислокувати в Авдіївку два водовози ємністю 7 і 9 м. куб. для розвезення питної води з резервуарів. Крім того, Авдіївський коксохім надає велику цистерну 17 м. куб. для забезпечення міста технічною водою.