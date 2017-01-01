Запасів вугілля на Авдіївському коксохімі залишилося на два тижні

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Авдіївський коксохімічний завод

На Авдіївському коксохімічному заводі працює два коксових цехи з чотирьох

На Авдіївському коксохімічному заводі запасів вугілля залишилося всього на 13 діб. Про це повідомив директор заводу Муса Магомедов.

«Вугілля на зниженому виробництві у нас приблизно на 13 діб. Намагаємося додати, але поки що не виходить, є недолік енергопотужності. Зараз працює два коксових цехи з чотирьох», - повідомив він в ефірі телеканалу «112 Україна».

Також директор Авдіївського коксохімічного заводу додав, що ситуація з теплопостачанням нормальна, на місто передається тепло.

«Продовжують активно стріляти. Які є ушкодження, поки не готовий сказати, по заводу не прилітало. Проблема з водою поки не вирішена. ДФС не вийшла на необхідні потужності», - додав Магомедов.

Нагадаємо, що блокада залізниці на Донбасі триває. Блокувальники не пропускають вугілля, видобуте на непідконтрольній Києву території Донбасу. Учасники «блокади Донбасу» відмовились вести переговори із Гройсманом.

Раніше повідомлялося, що президент припускає, що блокада Донбасу може обвалити гривню. Також президент жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.