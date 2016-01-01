У Донецькій області на шахті стався обвал
- Вчора, 12:54
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Обвал на шахті
Обвал заблокував у лаві сімох шахтарів
Сьогодні, 21 грудня, на шахті «Центральна» Державного підприємства «Торецьквугілля» в Донецькій області стався обвал породи. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
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За попередньою інформацією, обвал заблокував у лаві сімох шахтарів.
«В результаті оперативних дій гірських рятувальників, шахтарів піднято на поверхню. За словами рятувальників, видимих ушкоджень у гірників немає, однак їх доправлено до лікарні для детального обстеження», – повідомив Жебрівський.