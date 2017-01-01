В Естонію перекидають 1200 військових НАТО

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Військові НАТО

Очолить міжнародний батальйон Велика Британія

Бойова група НАТО протягом наступних шести тижнів починає переміщення в Естонію особового складу, озброєння й матеріально-технічного забезпечення.

Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на міністра оборони Естонії Маргуса Цахкну.

«Естонія готова до прийому союзників. Вже в травні бойова батальонна група союзників у складі 1-ї піхотної бригади Сил оборони Естонії візьме участь у великих навчаннях збройних сил «Весняний шторм», - заявив міністр.

Очолить міжнародний батальйон в Естонії Велика Британія, у його складі будуть також частини з Франції і Данії.

Відомо, що Британія представить бронечастину чисельністю 800 військових, на озброєнні якої будуть бойові машини піхоти Warrior, танків Challenger 2 і тактичні безпілотники, з Франції буде 300 бійців, на озброєнні яких - танки Leclerc і бронетранспортери.

Рішення про розміщення військ союзників у Латвії, Литві, Естонії та Польщі було прийнято на саміті НАТО у Варшаві у червні минулого року.

Нагадаємо, 7 січня до Німеччини прибула перша партія озброєння з США, яка буде дислокована в країнах Східної Європи за планом союзу НАТО посилити військову присутність в цьому регіоні через агресію РФ.