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    В Естонію перекидають 1200 військових НАТО

    • Сьогодні, 11:50
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    Військові НАТО
    Військові НАТО

    Очолить міжнародний батальйон Велика Британія

    Бойова група НАТО протягом наступних шести тижнів починає переміщення в Естонію особового складу, озброєння й матеріально-технічного забезпечення.

    Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на міністра оборони Естонії Маргуса Цахкну.

    «Естонія готова до прийому союзників. Вже в травні бойова батальонна група союзників у складі 1-ї піхотної бригади Сил оборони Естонії візьме участь у великих навчаннях збройних сил «Весняний шторм», - заявив міністр.

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    Очолить міжнародний батальйон в Естонії Велика Британія, у його складі будуть також частини з Франції і Данії.

    Відомо, що Британія представить бронечастину чисельністю 800 військових, на озброєнні якої будуть бойові машини піхоти Warrior, танків Challenger 2 і тактичні безпілотники, з Франції буде 300 бійців, на озброєнні яких - танки Leclerc і бронетранспортери.

    Рішення про розміщення військ союзників у Латвії, Литві, Естонії та Польщі було прийнято на саміті НАТО у Варшаві у червні минулого року.

    Нагадаємо, 7 січня до Німеччини прибула перша партія озброєння з США, яка буде дислокована в країнах Східної Європи за планом союзу НАТО посилити військову присутність в цьому регіоні через агресію РФ.

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