В Індії потяг зійшов із рейок: 32 загиблих, під уламками ще є люди

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Аварія потяга в Індії

Рятувальники кажуть, що кількість жертв може зрости

В індійському штаті Андхра-Праде потяг зійшов із рейок. Принаймні 32 людей загинули і десятки зазнали поранень внаслідок аварії.

Про це повідомляє Бі-бі-сі із посиланням на місцевих чиновників.

Багато людей заблоковані під уламками, тому рятувальники попереджають, що кількість загиблих може зрости.

Поки невідомо, що спричинило аварію.

Представник залізниці розповів, що аварійні бригади працювали всю ніч, намагаючись знайти постраждалих, які вижили.

Аварія сталася в суботу ввечері, потяг прямував до міста Бхубанешвар.

Нагадаємо, 28 грудня в Індії сталася подібна катастрофа, але тоді обійшлося без жертв. Поблизу індійського міста Канпур 14 вагонів потяга, що їхав до Аджмера, зійшли з рейок, постраждали близько 40 осіб.