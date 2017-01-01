В Італії виявлено тіла двох останніх жертв сходу лавини на готель

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Місцева влада заявила про закінчення операції з пошуку людей під сніговими масами

Рятувальники виявили під завалами готелю Rigopiano в комуні Фаріндола в центральній частині Італії тіла двох останніх жертв сходу лавини, повідомляє агентство ANSA.

Таким чином, число загиблих досягло 29 осіб, а в списку зниклих без вести більш не залишилося імені жодної людини.

Місцева влада заявила про закінчення операції з пошуку людей під сніговими масами і завалами.

Готель Rigopiano, розташований у регіоні Абруццо на висоті 1200 метрів на околиці національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, поблизу гори Корно-Гранде, було повністю завалено снігом під час сходження лавини 18 січня. Це трапилось унаслідок потужного землетрусу, який сколихнув у цей день Центральну Італію.

Згідно з інформацією директора готелю, під час трагедії у закладі перебувало близько 35 осіб – туристи та персонал, серед яких були діти, інформує dpa. МЗС України повідомляє, що українців не було серед гостей чи працівників накритого сніговою лавиною готелю в Італії.