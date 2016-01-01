В Івано-Франківську оголошено карантин через грип

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Епідемія грипу

Фахівці нині фіксують в Івано-Франківську найвищий на Прикарпатті показник захворюваності на ГРВІ та грип

З 26 грудня в Івано-Франківську оголошено карантин у зв’язку з високою захворюваністю на ГРВІ та грип. Відповідне рішення ухвалила міська влада.

Упродовж минулого тижня в місті не могли визначитися, чи запроваджувати карантин, чи дочасно оголошувати канікули, чи все-таки «дотягти» навчання до 30 грудня. Освітяни наполягали на продовженні навчання, мотивуючи це підсумковими контрольними у школах. Натомість медики відзначали високий рівень захворюваності дітей.

Ще вранці 23 грудня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook повідомляв, що карантину не буде, а канікули триватимуть з 30 грудня до 13 січня. А вже у другій половині того ж дня було ухвалено рішення про призупинення навчання.

Фахівці нині фіксують в Івано-Франківську найвищий на Прикарпатті показник захворюваності на ГРВІ та грип. За даними департаменту охорони здоров’я, за 50-й тиждень року в Івано-Франківській області по медичну допомогу з приводу ГРВІ та грипу звернулося майже 11 тисяч людей, що на 75% більше, ніж за попередній тиждень. З них майже 4300 – діти. 300 дітей госпіталізовано. Раніше на Прикарпатті було призупинено навчання через грип у школах трьох районів та міста Коломиї.

Джерело: Радіо Свобода