Всі школи Ужгорода закрили на карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дитячі садочки продовжують працювати

На Закарпатті залишається високим поріг захворюваності на грип – з вівторка розпорядженням міськголови Ужгорода усі школи обласного центру відправили на карантин.

Нині вже припинено заняття в деяких закладах освіти в Ужгородському та Мукачівському району, розповіли в прес-службі Ужгородської міськради.

«Із 20 грудня в школах Ужгорода призупиняється навчальний процес - у зв'язку із підвищенням рівня захворюваності на ГРВІ. Карантин триватиме до 2 січня. Відповідне розпорядження мер міста Богдан Андріїв підписав сьогодні, після засідання протиепідемічної комісії. За нашими даними, епідемічний поріг захворювань на ГРВІ та грип перевищено – у різних вікових гурпах ця цифра становить від 25% до 87%", - сказала керівник прес-служби Ужгородської міської ради Лариса Подоляк.

Також обмежувальні протиепідемічні заходи продовжать у дитсадках. Так, вихователі мають проводити загальний ранковий огляд дітей з опитуванням батьків про стан здоров'я дитини, не допускати дітей з ознаками ГРВІ у коллектив.

За інформацією ОЦЗ в Закарпатській області, наразі з метою попередження подальшого поширення респіраторних інфекцій серед дитячого населення, станом на 16 грудня призупинено навчально-освітній процес в 11 навчальних закладах області Ужгородського (села:Ірлява, Оріховиця, Пацканьово, Тасаашвань, сторожниця, НВК в с.Вовково та Нижнє Солотвино) та Мукачівського районів (села: Бобовище, Ракошино, Лохово).

Нагадаємо, відсьогодні у Запоріжжі школярі сидітимуть вдома на карантині.

Також у школах Рівного ввели карантин. Через епідемію грипу й в Маріуполі всі школи закривають на карантин.

Джерело: Укрінформ