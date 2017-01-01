В ЄС створять спільний Центр військового планування й управління небойовими операціями

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Штаб-квартира ЄС

Обговорення чітких критеріїв роботи Центру продовжиться наступного тижня

Міністри закордонних справ ЄС схвалили створення спільного Центру військового планування й управління небойовими операціями за кордоном. Такими є результати засідання, що відбулося у Брюсселі в понеділок, 6 березня, повідомляє «5 канал».

Передбачається, що центр забезпечить більш ефективний підхід до вже наявних військових місій ЄС. На цьому наголосила верховний дипломат Федеріка Моґеріні.

Додамо, що раніше Могеріні наголошувала, що створення цього центру не є створенням європейської армії. Йдеться переважно про військові навчання і моніторинг.

«Ми вирішили, що вже в наступні тижні продовжимо працювати над точними критеріями, обов'язками і програмами Центру. Держави ЄС зможуть ухвалити рішення щодо цього в найближчі місяці. Вірю, що постійно і структуровано співпрацювати в галузі безпеки можливо. Всеосяжність і багатовимірний підхід та конкретні проекти поліпшать європейську безпеку», - підкреслила верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки.

Наразі Євросоюз має небойові місії у Малі, Центральноафриканській республіці і Сомалі. Створення Центру в галузі оборони є одним із кроків посилення спільної безпеки країн ЄС. Про особливу потребу в цьому європейські політики стали говорити після анексії українського Криму Росією 2014 року.