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    Канада продовжить місію військових інструкторів в Україні

    • Сьогодні, 00:23
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    Канадські військові інструктори
    Канадські військові інструктори

    Збройні сили Канади також нададуть підтримку у здійсненні реформи оборонних інституцій України

    Міністри національної оборони Канади Гарджит Сінґг Саджан і закордонних справ країни Христя Фріланд вирішили продовжити навчальну місію Збройних сил Канади в Україні ще на два роки, до кінця березня 2019 року.

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    Про це з посиланням на заяву уряд Канади повідомляє «Радіо Свобода».

    У повідомленні нагадано, що завдяки цій програмі, відомій як «Операція UNIFIER», Збройні сили Канади забезпечують військове навчання і допомогу в розбудові можливостей особовому складові Збройних сил України на підтримку зусиль України у збереженні її суверенітету, безпеки і стабільності.

    Тепер, заявив уряд Канади, Збройні сили цієї країни разом із союзниками і урядом України продовжать підтримувати професійний розвиток Збройних сил України і розширювати їхні можливості в низці галузей. Серед них – навчання діям у малих групах, розмінування вибухових пристроїв, діяльність військової поліції, медичне навчання і модернізація системи тилового забезпечення.

    Крім того, Збройні сили Канади також нададуть підтримку у здійсненні стратегічної інституційної реформи оборонних інституцій України, мовиться в заяві.

    «Операція UNIFIER є частиною ширших зусиль уряду Канади, спрямованих на підтримку демократії, прав людини і верховенства права в Україні шляхом надання фінансової, гуманітарної і нелетальної військової допомоги», - заявили в уряді Канади.

    Як повідомляв «Главком», на початку березня канадська опозиція закликала уряд надати Україні летальну зброю для захисту від російської агресії.

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