В Європарламенті закликали світ посилити тиск на РФ через переслідування українців

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Українські політв'язні в РФ та окупованому Криму

Представник України при ЄС Микола Точицький закликав європарламентарів ініціювати ухвалення резолюції, присвяченої питанню українських політв’язнів у Росії та в окупованому Криму

У Європарламенті закликали міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію у зв’язку із протиправними кримінальними переслідуваннями українських громадян за політичними мотивами. Про це йшлося у вівторок у Європарламенті на міжнародній конференції з проблем українських політичних в’язнів, які утримуються Росією.

«У рамках кампанії LetMyPeopleGo фонд «Відкритий діалог» та Центр громадянських свобод закликають міжнародне співтовариство посилити тиск на російське керівництво з метою припинення політично умотивованих переслідувань українських громадян в Росії та в окупованому Криму», - заявили організатори заходу.

Ці вимоги підтримали депутати Європарламенту, зокрема Марью Лаурістен (Естонія), Петрас Ауштревічус (Литва), Анна Фотіга (Польща).

«Сьогодні ми маємо особливе засідання. Воно присвячене реальним жертвам російської агресії, окупації та диктатури. Це є зростаючі загрози для демократії в Європі», - заявила естонський парламентарій Лаурістен.

У свою чергу, представник України при ЄС посол Микола Точицький закликав європарламентарів ініціювати ухвалення резолюції у законодавчому органі ЄС з метою вкотре привернути увагу світового співтовариства до порушення з боку Росії міжнародного права, прав людини та до політично умотивованого ув’язнення українців.

«Я хотів би попросили Європарламент розглянути можливість проведення найближчим часом засідання, присвяченого питанню українських політичних в’язнів у Росії та в окупованому Криму та ухвалити резолюцію. Лише через такий тиск та наші спільні зусилля ми зможемо допомогти українцям, які протиправно заарештовані російським керівництвом», - заявив представник України при ЄС.

За інформацією правозахисників, з початку російської агресії проти України і до сьогодні щонайменше 70 українських громадян піддаються політично умотивованому кримінальному переслідуванню. Серед них 45 осіб ув’язнені (16 відбувають покарання за рішеннями суду та 29 ще перебувають під слідством).

Крім того, як наголошується, більшість протиправних випадків кримінального переслідування українців мають місце в окупованому Криму.

Джерело: Укрінформ