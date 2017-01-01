Комітет Шевченківської премії закликає звільнити Олега Сенцова

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Олег Сенцов

Члени Комітету закликають міжнародну спільноту до реакції

Комітет національної премії України імені Тараса Шевченка висловлює свою солідарність із режисером і письменником Олегом Сенцовим і вимагає негайно звільнити його із російської в’язниці.

Відповідну заяву члени комітету оприлюднили у понеділок.

«Премія імені Шевченка чекає на свого лауреата у Києві.Переконані, що кількість мистецьких і громадських організацій у всьому світі, яким не байдужа доля українця і котрий, всупереч усім нормам міжнародного права, відбуває покарання в одному з пенітенціарних закладів Російської Федерації, лише збільшуватиметься. Закликаємо міжнародну спільноту, всіх тих, хто виступає за звільнення українського режисера, висловити протест російській владі і вимагати від неї зняти всі обвинувачення проти Олега Сенцова», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Олега Сенцова російські спецслужби затримали у травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові після анексії Криму Росією.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс його ім’я у список політв’язнів. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму.

Нещодавно на Берлінському кінофестивалі презентували фільм про Сенцова.