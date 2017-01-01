В Києві біля посольства Білорусі зібралось понад 200 активістів

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Українці висловили свою підтримку з білоруським народом

Близько 200 людей зібралися біля посольства Білорусі в Україні, щоб висловити свою підтримку і солідарність з білоруським народом. Про це з місця події повідомляє кореспондент телеканалу «112 Україна».

«Близько 200 осіб зібралися біля посольства Білорусі в Україні, щоб висловити свою підтримку і солідарність з білоруським народом. Тут посилено охорону самого посольства, до людей ніхто не виходив. Хоча самі активісти кажуть, що будуть готувати звернення до посольства Білорусії. Щоб таким проханням через дипломатичні канали допомогти врегулювати ситуацію в Білорусі. Також кажуть, що будуть писати звернення до ОБСЄ», – зазначає ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні в Києві під посольством Білорусі проходить акція на підтримку затриманих під час Дня Волі 25 березня.

Раніше «Главком» повідомляв, що 25 березня у Білорусії відзначався День волі. Заходи ознаменувалися масовими затриманнями.

За інформацією видання tut.by, на Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей.

Серед затриманих були активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

У Білоруській асоціації журналістів повідомили про затримання близько 25 представників ЗМІ, 20 з яких були відпущені.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

В неділю співробітники ОМОНу почали затримувати громадян, які прийшли на Жовтневу площу в Мінську із вимогами звільнити затриманих протестувальників на вчорашньому мітингу.