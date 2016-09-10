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    В Києві спалили ще одну автівку активістки, яка бореться проти забудови лісу

    • Сьогодні, 18:33
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    Підпалена машина
    Скріншот
    Підпалена машина

    Активістка звинувачує в підпалі голову сільради

    В Києві підпалили автівку журналістці та активістці громади Петропавлівської Борщагівки «Захисти ліс» Валентини Аксьонової. Відео інциденту вона оприлюднила у Facebook.

    «Спалили тепер і наш джип. На Позняках, в дворі багатоквартирного будинку. Посеред білого дня. Ну це вже зовсім», - прокоментувала вона публікацію.

    В одному з коментарів під відео вона звинуватила в підпалі голову Петропавлівсько-Борщагівської сільради Олексія Кодебського. Вона також зауважила, що вважає його пов’язаним із Building Development Holding.

    «Це вже пока Кодебський не спалить всю мою сім'ю, не заспокоїться», - вважає Аксьонова.

    Зауважимо, що підпал джипа стався через два тижні після підпалу іншої автівки активістки – мікроавтобуса. Той підпал Аксьонова також пов’язувала із своєю діяльністю щодо збереження лісу.

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