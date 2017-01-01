У лютому Кубів заробив більше, ніж його шеф



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Степан Кубів

Віце-прем'єру було нараховано премію в розмірі 4 тис. 320 гривень

Заробітна плата першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва за лютий становила 43 тис. 624 гривні. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету міністрів на запит «Українських новин».

З них посадовий оклад – 14 тис. 400 гривень, надбавка за вислугу років – 3 тис. 888 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 12 тис. 240 гривень, індексація – 64 гривні, зарплата за час відряджень – 8 тис. 712 гривень.

У лютому віце-прем'єру було нараховано премію в розмірі 4 тис. 320 гривень.

Сума утриманих податків становила 8 тис. 506 гривень, з них податок з доходів фізичних осіб – 7 тис. 852 гривні, військовий збір – 654 гривні.

Фактична сума, отримана Кубівим, становила 35 тис. 117 гривень. Зарплата Кубіва за грудень 2016 року – 46 тис. гривень, за січень – 43 тис. гривень.

Як повідомлялося, заробітна плата прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за лютий становила 35 тис. 675 гривень.