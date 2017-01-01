Стало відомо, скільки Стець заробив у лютому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Стець

У минулому місяці міністр інформполітики заробив на 2 тис. грн більше, ніж у січні

Заробітна плата міністра інформаційної політики Юрія Стеця за лютий становила 14 тис 476 грн. Про це йдеться у відповіді відомства на запит «Українських Новин».

Згідно з ним, посадовий оклад Стеця в лютому становив 12 тис. грн, а відпускні – 2 тис. 476 грн.

Інші доплати, премії, надбавки, матеріальна допомога міністру в лютому не нараховувалися та не виплачувалися.

Зарплата Стеця за грудень 2016 року становила 16 тис. гривень, за січень - 12,4 тис. гривень.

Як повідомлялось, зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року становила 101,400 тис. гривень: посадовий оклад – 40,560 тис. гривень, надбавка за вислугу років – 20,280 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці – 40,560 тис. гривень.