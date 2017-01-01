Вбивство брата Кім Чен Ина: арештували підозрюваного з КНДР

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Кім Чон Нам

Поліція Малайзії затримала вже чотирьох людей

Поліція Малайзії затримала четвертого підозрюваного у вбивстві брата лідера Північної Кореї Кім Чон Нама.

Про це повідомляє ВВС.

«У поліції заявили, що це 46-річний житель Північної Кореї на ім'я Рі Чон Чхоль. Чоловіка заарештували у суботу вночі у штаті Селангор. Він став першим вихідцем із Північної Кореї, якого заарештованим за цією справою», - зазначається в повідомленні.





Раніше затримали громадянку Індонезії та її бойфренда з Малайзії, а також громадянку В'єтнаму.

Пхеньян також вимагає від Малайзії повернути тіло Кім Чон Нама. Посол Північної Кореї в Малайзії заявив, що його країна не визнає результатів розтину, який провела малайзійська сторона. Північна Корея вважає, що Малайзія може спробувати приховати факти про смерть Кім Чон Нама.

Влада Малайзії заявляла, що після проведення усіх експертиз повернуть тіло, але не уточнила, чи передадуть вони його владі КНДР або близьким Кім Чон Нама.

Кім Чон Нам був старшим сином колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра. У нього і Кім Чен Ина - різні матері.

Кім Чон Нам, якого убили 13 лютого, критикував режим правління у КНДР і передачу влади у спадок.