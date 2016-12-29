В міноборони РФ назвали причину катастрофи Ту-154, що впав у Чорне море

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Літак Ту-154 розбився над Чорним морем

Експерти перерахували можливі причини падіння літака

Експерти Міноборони дійшли висновку, що літак Ту-154 розбився над Чорним морем через можливу помилку другого пілота. Про це пише російське видання «Лайфньюз» із посиланням на власні джерела.

На думку фахівців, літак з пасажирами згубила сукупність кількох чинників: борт відправився в останній рейс перевантаженим, а другий пілот Олександр Рівненський на зльоті, можливо, переплутав важелі управління шасі і закрилками. «Коли екіпаж помітив помилку, було вже пізно: важкого Ту-154 просто не вистачило висоти для рятівного маневру, тому він вдарився об воду хвостовою частиною фюзеляжу і зруйнувався», - пише видання.

Джерело, знайоме з ходом розслідування причин катастрофи, розповло, що горезвісний людський фактор визнаний пріоритетною версією катастрофи Ту-154. «Вивчені експертами Науково-дослідного центру експлуатації і ремонту авіатехніки Міноборони в Люберцях дані мовного і параметричного (фіксуючого роботу всіх агрегатів літака) самописців кажуть, що на третій хвилині польоту, коли лайнер знаходився на висоті 450 метрів над рівнем моря, спрацювали датчики системи курсової стійкості , - розповів співрозмовник. - Машина стала різко втрачати висоту через проблеми з закрилками».

Як з'ясувалося, ситуацію посилило перевантаження Ту-154. «У багажному відсіку все було заповнено під зав'язку. Хвостову частину літака потягнуло вниз. Врятувати машину було неможливо: не вистачало швидкості і висоти. Хвостова частина першою торкнулася води, а потім Ту-154 на великій швидкості вдарився об море правим крилом», - зазначає видання.

Нагадаємо, літак Ту-154 зник з радарів у неділю, 25 грудня, вранці, незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини – військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.

Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.

Встановлено, що літак упав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.

У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.

У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ сталася внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента.