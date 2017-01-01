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    В Москві затримали 14 активістів партії «Інша Росія»

    • Сьогодні, 01:07
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    Також відомо про обшук в штабі партії

    У Москві російські правоохоронці затримали 14 активістів незареєстрованої партії «Інша Росія», в штабі організації проводиться обшук. Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на виконавчого керівника партії Олександра Аверіна.

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    За словами Аверіна, затримані знаходяться в Тверському ОВС. «Ще одна людина знаходиться в штабі, де триває обшук», - додав виконавчий керівник партії. Аверін зазначив, що офіційна причина обшуку - перевірка інформації про підготовку теракту.

    Пізніше Аверін в своєму Twitter повідомив, що «зі штабу вилучено оргтехніку - комп'ютери, ноутбуки, принтери». За його словами, обшук проводило Головне управління МВС з протидії екстремізму.

    Він також зазначив, що згодом всі затримані активісти вийшли на свободу. «Поліція обмежилася профілактичними бесідами», - додав представник «Іншої Росії».

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