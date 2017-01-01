В Москві затримали 14 активістів партії «Інша Росія»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також відомо про обшук в штабі партії

У Москві російські правоохоронці затримали 14 активістів незареєстрованої партії «Інша Росія», в штабі організації проводиться обшук. Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на виконавчого керівника партії Олександра Аверіна.

За словами Аверіна, затримані знаходяться в Тверському ОВС. «Ще одна людина знаходиться в штабі, де триває обшук», - додав виконавчий керівник партії. Аверін зазначив, що офіційна причина обшуку - перевірка інформації про підготовку теракту.

Пізніше Аверін в своєму Twitter повідомив, що «зі штабу вилучено оргтехніку - комп'ютери, ноутбуки, принтери». За його словами, обшук проводило Головне управління МВС з протидії екстремізму.

Він також зазначив, що згодом всі затримані активісти вийшли на свободу. «Поліція обмежилася профілактичними бесідами», - додав представник «Іншої Росії».