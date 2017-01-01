Російська журналістка: Віталій Чуркін помер після емоційної розмови з Путіним

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Віталій Чуркін

Юлія Латиніна стверджує, що Чуркін потребував серцево-легеневої реанімації після телефонної розмови з президентом РФ

Російська журналістка Юлія Латиніна повідомила, що загиблий напередодні Віталій Чуркін помер у приміщенні генерального консульства РФ, яке розташоване у нью-йоркському районі Манхеттен. Перед цим у російського дипломата начебто відбулась емоційна телефонна розмова з президентом РФ Володимиром Путіним.

Дипломат #Чуркин скончался в генеральном консульстве России в Манхэттене после разговора с Путиным #Путин — Юлия Латынина (@julia_latynin) 20 лютого 2017 р.

Про це Латиніна написала у своєму Тwitter.

После разговора с Путиным #Чуркин потерял сознание и нуждался в сердечно-легочной реанимации. Его экстренно госпитализировали. — Юлия Латынина (@julia_latynin) 20 лютого 2017 р.

Журналістка додає, що Чуркін втратив свідомість і потребував серцево-легеневої реанімації саме після телефонної розмови з Путіним.

Виталий #Чуркин умер из-за проблем с сердцем, после эмоционального разговора с Путиным #Путин — Юлия Латынина (@julia_latynin) 20 лютого 2017 р.

Зазначимо, що президент РФ висловив співчуття у зв'язку зі смертю постійного представника Росії при ООН Чуркіна, заявивли у прес-службі Кремля.

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер в Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.

Колишній постпред США при ООН Самнта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом демократії».

Інформація про його смерть була вже оголошена на засіданні ООН.

Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.