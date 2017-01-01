В МВС створили управління моніторингу дотримання прав людини

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Заступниця міністра внутрішніх справ зустрілася із міжнародними експертами

У Міністерстві внутрішніх справ оголосили про створення управління моніторингу із дотримання прав людини.

Про це йдеться на сайті Міністерства.

Заступниця міністра зустрілася із міжнародними експертами, і основною темою перемовин було дотримання прав людини в правоохоронній діяльності.

Зазначається, що в структурі МВС створено Управління моніторингу дотримання прав людини, яке займається вивченням та аналізом проблем, пов'язаних з порушенням прав людини в діяльності МВС і центральних органів виконавчої влади.

Тетяна Ковальчук зазначила, що створення такого підрозділу є надзвичайно актуальним, оскільки дотримання прав людини є пріоритетом розвитку сучасного демократичного суспільства.